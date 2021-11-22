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Китай запустил в июле ракету с гиперзвукового глайдера, - FT

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Китай, Понедельник 22 ноября 2021 05:42
Китай запустил в июле ракету с гиперзвукового глайдера, - FT Фото: Китай при испытаниях запустил ракету с гиперзвукового глайдера
Автор: Артур Родивилов

Испытания гиперзвукового оружия, предположительно осуществленные Китаем в конце июля, включали в себя запуск ракеты с планирующего летательного аппарата. Глайдер двигался со скоростью, которая в пять раз превышает скорость звука.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как указывает издание, в ходе испытаний от гиперзвукового глайдера над Южно-Китайским морем отделился другой объект, который мог быть ракетой воздух-воздух.

Специалисты также предполагают, что это могло быть средство радиоэлектронного противодействия, предназначенное для выведения из строя элементов ПРО противника.

По словам собеседников издания, эксперты пока не могут понять, как КНР удалось обойти ограничения, накладываемые законами физики, чтобы осуществить запуск ракеты с аппарата, движущегося на гиперзвуковой скорости.

Как отмечает FT, наличие такой технологической возможности ранее не демонстрировала ни одна другая страна.

В Белом доме отказались комментировать FT данную информацию и лишь повторно выразили обеспокоенность по поводу испытаний гиперзвукового оружия Китаем.

В посольстве КНР в США изданию заявили, что не располагают данными об испытаниях такого оружия.

Напомним, 16 октября Financial Times выступила с утверждением о том, что китайские военные провели два испытания гиперзвукового оружия - 27 июля и 13 августа 2021 года. Вскоре после этого МИД КНР сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

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