Китай запустив у липні ракету з гіперзвукового глайдера, - FT
Випробування гіперзвукової зброї, імовірно здійснені Китаєм в кінці липня, містили запуск ракети з плануючого літального апарату. Глайдер рухався зі швидкістю, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як вказує видання, в ході випробувань від гіперзвукового глайдера над Південнокитайським морем відокремився інший об'єкт, який міг бути ракетою повітря-повітря.
Фахівці також припускають, що це міг бути засіб радіоелектронної протидії, призначений для виведення з ладу елементів ППО противника.
За словами співрозмовників видання, експерти поки не можуть зрозуміти, як КНР вдалося обійти обмеження, що накладаються законами фізики, щоб здійснити запуск ракети з апарату, що рухається на гіперзвуковій швидкості.
Як зазначає FT, наявність такої технологічної можливості раніше не демонструвала жодна інша країна.
У Білому домі відмовилися коментувати цю інформацію і лише повторно висловили стурбованість з приводу випробувань гіперзвукової зброї Китаєм.
У посольстві КНР в США виданню заявили, що не мають даних про випробування такої зброї.
Нагадаємо, 16 жовтня Financial Times виступила з твердженням про те, що китайські військові провели два випробування гіперзвукової зброї - 27 липня та 13 серпня 2021 року. Незабаром після цього МЗС КНР повідомило, що ця інформація не відповідає дійсності.