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Китай запустив у липні ракету з гіперзвукового глайдера, - FT

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Китай, Понеділок 22 листопада 2021 05:42
Китай запустив у липні ракету з гіперзвукового глайдера, - FT Фото: Китай при випробуваннях запустив ракету з гіперзвукового глайдера
Автор: Артур Родивилов

Випробування гіперзвукової зброї, імовірно здійснені Китаєм в кінці липня, містили запуск ракети з плануючого літального апарату. Глайдер рухався зі швидкістю, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як вказує видання, в ході випробувань від гіперзвукового глайдера над Південнокитайським морем відокремився інший об'єкт, який міг бути ракетою повітря-повітря.

Фахівці також припускають, що це міг бути засіб радіоелектронної протидії, призначений для виведення з ладу елементів ППО противника.

За словами співрозмовників видання, експерти поки не можуть зрозуміти, як КНР вдалося обійти обмеження, що накладаються законами фізики, щоб здійснити запуск ракети з апарату, що рухається на гіперзвуковій швидкості.

Як зазначає FT, наявність такої технологічної можливості раніше не демонструвала жодна інша країна.

У Білому домі відмовилися коментувати цю інформацію і лише повторно висловили стурбованість з приводу випробувань гіперзвукової зброї Китаєм.

У посольстві КНР в США виданню заявили, що не мають даних про випробування такої зброї.

Нагадаємо, 16 жовтня Financial Times виступила з твердженням про те, що китайські військові провели два випробування гіперзвукової зброї - 27 липня та 13 серпня 2021 року. Незабаром після цього МЗС КНР повідомило, що ця інформація не відповідає дійсності.

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