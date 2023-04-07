UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай запровадив санкції проти представника Тайваню у США

Фото: Санкції Китаю проти представника Тайваню у США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Китай ввів санкції проти представника Тайваню у США Сяо Бі-Хім, заборонивши їй та членам її родини в'їзд на територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після зустрічі президента Тайваню Цай Ін Вень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті Китай оголосив про ряд додактових санкцій, зокрема проти Сяо Бі-Хім.

Управління Китаю у справах Тайваню заборонило інвесторам і компаніям, пов’язаним із Сяо, співпрацювати з організаціями та окремими особами на материку.

У серпні 2022 року Китай запровадив санкцій проти міністра закордонних справ Тайваню Джозефа Ву, генерального секретаря ради національної безпеки Веллінгтона Ку та інших політиків острова.

Раніше ми писали, директор Федерального бюро розслідувань США Крістоф Рей вважає, що Китай може вивчати російську війну в Україні, щоб спланувати власне вторгнення у Тайвань.

Нагадаємо, 6 квітня 2023 року, президент Франції Еммануель Макрон у Пекіні зустрівся із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, зокрема йшлося про війну в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитайТайвань