Китай запровадив санкції проти представника Тайваню у США

Китай ввів санкції проти представника Тайваню у США Сяо Бі-Хім, заборонивши їй та членам її родини в'їзд на територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У серпні 2022 року Китай запровадив санкцій проти міністра закордонних справ Тайваню Джозефа Ву, генерального секретаря ради національної безпеки Веллінгтона Ку та інших політиків острова.

Управління Китаю у справах Тайваню заборонило інвесторам і компаніям, пов’язаним із Сяо, співпрацювати з організаціями та окремими особами на материку.

Після зустрічі президента Тайваню Цай Ін Вень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті Китай оголосив про ряд додактових санкцій, зокрема проти Сяо Бі-Хім.

Раніше ми писали, директор Федерального бюро розслідувань США Крістоф Рей вважає, що Китай може вивчати російську війну в Україні, щоб спланувати власне вторгнення у Тайвань.

Нагадаємо, 6 квітня 2023 року, президент Франції Еммануель Макрон у Пекіні зустрівся із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, зокрема йшлося про війну в Україні.

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