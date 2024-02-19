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Китай запропонував Угорщині "пакт про безпеку"

Угорщина, Понеділок 19 лютого 2024 12:57
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Китай запропонував Угорщині "пакт про безпеку" Фото: Китай запропонував Угорщині "пакт про безпеку" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Китай запропонував Угорщині надати давньому стратегічному партнеру Угорщини підтримку у питаннях громадської безпеки, виходячи за межі торгових та інвестиційних відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Китай сподівається на поглиблення зв'язків із Угорщиною у сфері правоохоронної діяльності та безпеки, заявив міністр громадської безпеки Ван Сяохун прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану минулого тижня.

Під час візиту до Будапешту Ван висловив сподівання, що такі зусилля стануть "новою подією у двосторонніх відносинах" у таких галузях, як боротьба з тероризмом та транснаціональною злочинністю.

Вони також включатимуть нарощування потенціалу безпеки та правоохоронної діяльності в рамках ініціативи "Один пояс, один шлях", метою якої є зв'язати Китай зі світом через торговельні та інфраструктурні зв'язки.

Ван також зустрівся з міністром внутрішніх справ Шандором Пінтером та підписав документи про співпрацю між правоохоронними органами та службами безпеки.

Союзники Путіна

Гарантії безпеки Китаю з'явилися на тлі того, як Угорщина, союзниця Росії, протягом останнього десятиліття під керівництвом Орбана працювала над послабленням своєї залежності від західних країн, а останнім часом чинить опір тиску з метою схвалення розширення НАТО в Європі.

Угорщина – єдина держава НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції на вступ до блоку безпеки.

Китай критикував НАТО, особливо після того, як торік блок заявив, що Пекін кинув виклик його інтересам, безпеці та цінностям своїми "амбіціями та примусовою політикою".

Державні ЗМІ Китаю назвали НАТО "серйозним" викликом глобального миру та стабільності.

Пакт про безпеку з Угорщиною є дипломатичною перемогою Китаю в Європейському Союзі. Зростаюча близькість цієї центральноєвропейської країни до Пекіна вже вбила клин у колективний фронт ЄС.

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