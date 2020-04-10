Китай запретил разведение собак для употребления в пищу

Китай принял решение о запрете разведения собак с целью употребления в пищу собачьего мяса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что сегодня Министерство сельского хозяйства Китая выпустило уведомление, в котором указано, что собаки больше не считаются домашним скотом для разведения с целью употребления в пищу.

"Что касается собак, то наряду с прогрессом человеческой цивилизации, общественным интересом и любовью к защите животных, собаки стали домашними питомцами и на международном уровне не считаются домашним скотом", - говорится в уведомлении.

Отметим, употребление собак в пищу становится все более непопулярным в Китае, а южный город Шэньчжэнь стал первым в стране, который запретил это еще в прошлом месяце.

Напомним, в начале марта Украина на фоне пандемии коронавируса запретила ввоз животных из Китая. Решение было принято после того, как на территории Гонконга был зарегистрирован случай коронавируса у собаки. Животное жило в одном доме с инфицированным владельцем.