Китай заборонив розведення собак для вживання в їжу

Ілюстративне фото (УНІАН)

Китай вирішив офіційно відмовитися від вживання в їжу собачого м'яса

Китай ухвалив рішення про заборону розведення собак з метою вживання в їжу собачого м'яса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що сьогодні Міністерство сільського господарства Китаю випустило повідомлення, в якому зазначено, що собаки більше не вважаються домашньою худобою для розведення з метою вживання в їжу.

"Що стосується собак, то поряд з прогресом людської цивілізації, суспільним інтересом і любов'ю до захисту тварин, собаки стали домашніми улюбленцями і на міжнародному рівні не вважаються домашньою худобою", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, вживання собак в їжу стає все більш непопулярним у Китаї, а південне місто Шеньчжень сталр першим у країні, що заборонив це ще минулого місяця.

Нагадаємо, на початку березня Україна на тлі пандемії коронавірусу заборонила ввезення тварин з Китаю. Рішення було прийнято після того, як на території Гонконгу був зареєстрований випадок коронавірусу у собаки. Тварина жила в одному будинку з інфікованим власником.