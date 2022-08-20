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Китай закупил рекордный объем российского угля с большими скидками после эмбарго ЕС

Фото: Китай увеличил импорт российского угля (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Импорт угля Китаем из России подскочил на 14% в июле по сравнению с прошлым годом до самого высокого уровня как минимум за пять лет. Китай покупал уголь со скидкой, а западные страны отказались от российского угля из-за вторжения Москвы в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В прошлом месяце Китай ввез из России 7,42 млн тонн угля, свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая. Это был самый высокий месячный показатель с момента начала сбора сопоставимой статистики в 2017 году: по сравнению с 6,12 млн тонн в июне и 6,49 млн тонн в июле 2021 года.

Западные страны избегали поставок из России в преддверии запрета Европейского союза на российский уголь, вступившего в силу 11 августа и направленного на сокращение доходов Кремля от энергоносителей в связи с его февральским вторжением в Украину.

Некоторые китайские трейдеры ожидают, что в четвертом квартале в Китай поступит больше российского угля, когда коммунальные предприятия на севере Китая создадут запасы на зимний отопительный сезон.

Напомним, индийские компании в условиях санкций оплачивают российский уголь китайскими юанями.

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Китай