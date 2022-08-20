Китай закупив рекордний обсяг російського вугілля з великими знижками після ембарго ЄС

Минулого місяця Китай ввіз з Росії 7,42 млн тонн вугілля, свідчать дані Головного митного управління Китаю. Це був найвищий місячний показник з моменту початку збору порівнянної статистики в 2017 році: в порівнянні з 6,12 млн тонн в червні і 6,49 млн тонн в липні 2021 року.

Західні країни уникали поставок з Росії напередодні ембарго Європейського Союзу на російське вугілля, що вступило в силу 11 серпня і спрямованого на скорочення доходів Кремля від енергоносіїв у зв'язку з його лютневим вторгненням в Україну.

Деякі китайські трейдери очікують, що в четвертому кварталі в Китай надійде більше російського вугілля, коли комунальні підприємства на півночі Китаю створять запаси на зимовий опалювальний сезон.