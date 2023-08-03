Китай призвал граждан искать шпионов: в США отреагировали

Во вторник, 1 августа, Китай усилил действие закона о противодействии шпионажу и призвал граждан присоединиться к контрразведывательной работе. В США выразили обеспокоенность подобными изменениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, Министерство государственной безопасности Китая призвало граждан передавать через специальные каналы информацию о подозрительных лицах и их деятельности, а также пообещало вознаграждение за такие данные.

США выразили обеспокоенность ужесточением таких мер и предупредили, что иностранные компании в КНР могут быть наказаны за регулярную коммерческую деятельность.

"У нас есть беспокойство по этому поводу, несомненно, поощрение граждан шпионить один за другим вызывает большую обеспокоенность", - заявил спикер Госдепартамента Мэтт Миллер.

Шпионаж и Китай

В последние годы Китай усилил борьбу с лицами, которых он считает шпионами. Так, в марте этого года КНР задержала руководителя японского производителя лекарств Astellas Pharma по подозрению в шпионаже. А австралийский журналист Чен Лей, обвиняемый Китай в предоставлении государственной тайны другой стране, находится под стражей с сентября 2020 года.

Между тем, сам Китай развивает свою шпионскую сеть за пределами страны. Например, в июне этого года стало известно о размещении на Кубе китайской разведывательной базы - в Госдепе США выразили обеспокоенность такими действиями. Сам же Пекин отрицает наличие такой базы на Кубе.

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