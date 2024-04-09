Китай "за" проведення мирної конференції з Україною, але хоче, щоб була і Росія

Ван І заявив, що Китай щодо війни РФ проти України дотримується мирного плану, який був запропонований раніше.

Він додав, що Пекін сподівається на якнайшвидше припинення вогню та завершення війни.

Китайський міністр також додав, що Китай підтримує скликання міжнародної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, "з рівноправною участю всіх сторін і чесним обговоренням усіх варіантів миру".