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Китай "за" проведение мирной конференции с Украиной, но хочет, чтобы была и Россия

Фото: министр иностранных дел Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине. Но Пекин хочет, чтобы участие также приняла и Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая Ван И после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ван И заявил, что Китай по войне РФ против Украины придерживается мирного плана, который был предложен ранее.

Он добавил, что Пекин надеется на скорейшее прекращение огня и завершение войны.

Китайский министр также добавил, что Китай поддерживает созыв международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, "с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мира".

 

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины

Следует отметить, что Китай пытается держаться якобы нейтралитетом в войне России против Украины. Однако Пекин не осудил Москву, продолжает экономическое сотрудничество с ней.

Ранее Китай обнародовал свой "мирный план" для Украины, но его раскритиковали.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Китай играет большую роль в мире, поэтому Украина хочет, чтобы эта страна была вовлечена в формулу мира. Пекин пока не согласился, но китайские власти не критикуют украинскую формулу.

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