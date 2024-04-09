Китай "за" проведение мирной конференции с Украиной, но хочет, чтобы была и Россия

Ван И заявил, что Китай по войне РФ против Украины придерживается мирного плана, который был предложен ранее.

Он добавил, что Пекин надеется на скорейшее прекращение огня и завершение войны.

Китайский министр также добавил, что Китай поддерживает созыв международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, "с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мира".