Китай, ймовірно, будує свій перший атомний авіаносець, - ЗМІ (фото)

Китай може розроблять авіаносець нового покоління Type 004. Ба більше, це, ймовірно, буде перший у історії країни атомний авіаносець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.

Видання пише, що будівельні роботи на верфі в Даляні, в китайській провінції Ляонін, виявили модуль, який сумісний з авіаносцем. Проте, на думку видання, залишаються питання щодо точної природи об’єкта, який може бути призначений для випробувань, а не як частина готового військового корабля.

На супутникових знімках, наданих Google Earth, які вперше почали поширюватися на китайських оборонних форумах, видно модуль, про який йде мова, очевидно частину кабіни польоту.

Фото: Китай, ймовірно, почав будувати перший атомний авіаносець (Google Earth)

Зображення датується травнем 2024 року, але опубліковано лише нещодавно. Поруч з модулем розташовані макети палубного винищувача серії J-15 Flanker і морського гелікоптера серії Z-8.

Макети такого типу часто використовуються в роботі з розробки авіаносців у Китаї, як на суші, так і на морі.

На думку фахівців, на знімках можна бачити щось схоже на "‎заготовки"‎ для електромагнітних катапульт, які будуть використовувати для запуску літальних апаратів.

Подібні системи використовуються на нових американських авіаносцях типу Gerald R. Ford.