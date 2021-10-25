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Китай выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Автор: Анна Полисученко

Китай в понедельник собирается вывести на орбиту коммерческий мини-спутник дистанционного зондирования Земли "Цзилинь-1 Гаофэн-02F". Спутник предназначен для съёмки земной поверхности в высоком разрешении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Neowin.

Запуск предполагается осуществить с помощью четырехступенчатой ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" в 04:20 по пекинскому времени (09:20 по Киеву) с космодрома "Цзюцюань", расположенного в автономном районе Внутренняя Монголия.

Спутник будет вести наблюдение за состоянием окружающей среды и проводить разведку природных ресурсов.

Оператор спутника китайская компания Changuag Satellite в перспективе планирует создать орбитальную группировку из, по меньшей мере, 138 таких аппаратов для постоянного мониторинга земной поверхности.

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Китай