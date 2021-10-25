RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Китай виведе на орбіту супутник дистанційного зондування Землі

Автор: Анна Полисученко

Китай у понеділок збирається вивести на орбіту комерційний міні-супутник дистанційного зондування Землі "Цзілінь-1 Гаофен-02F". Супутник призначений для зйомки земної поверхні у високій роздільній здатності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Neowin.

Запуск передбачається здійснити за допомогою чотириступінчастої ракети-носія "Куайчжоу-1а" о 04:20 за пекінським часом (09:20 за Києвом) з космодрому "Цзюцюань", розташованого в автономному районі Внутрішня Монголія.

Супутник буде вести спостереження за станом навколишнього середовища і проводити розвідку природних ресурсів.

Оператор супутника китайська компанія Changuag Satellite в перспективі планує створити орбітальне угруповання з, щонайменше, 138 таких апаратів для постійного моніторингу земної поверхні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай