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Китай выступил за переговоры между Украиной и Россией на фоне обстрелов ЗАЭС

Фото: Китай выступил за переговоры между Украиной и Россией на фоне обстрелов ЗАЭС (facebook.com/worldeconomicforum7)
Автор: Иван Носальский

В Китае поддержали начало диалога между Украиной и Россией на фоне постоянных обстрелов оккупантами Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Китая при ООН Чжана Цзюня.

"Конечно, важно закончить кризис (вокруг ЗАЭС - ред.) как можно скорее. Мы поддерживаем все усилия, направленные на прекращение кризиса и на то, чтобы сегодня стороны (конфликта - ред.) за стол переговоров и нашли решение", - заявил Цзюнь.

Он также отметил, что надеется на возможный визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, чтобы получить более детальную информацию о ситуации вокруг станции.

Напомним, в четверг, 11 августа, россияне в четвертый раз обстреляли территорию Запорожской АЭС.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки (США) поддерживали идею о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС.

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