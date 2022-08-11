Китай виступив за переговори між Україною і Росією на тлі обстрілів ЗАЕС

У Китаї підтримали початок діалогу між Україною і Росією на тлі постійних обстрілів окупантами Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява постійного представника Китаю при ООН Чжана Цзюня.

"Звичайно, важливо закінчити кризу (навколо ЗАЕС - ред.) якомога швидше. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на припинення кризи і на те, щоб сьогодні сторони (конфлікту - ред.) за стіл переговорів і знайшли рішення", - заявив Цзюнь.

Він також зазначив, що сподівається на можливий візит генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС, щоб отримати більш детальну інформацію про ситуацію навколо станції.