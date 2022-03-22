ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Китай выбрал позицию невмешательства в войну России против Украины, - Bloomberg

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 04:22
Китай выбрал позицию невмешательства в войну России против Украины, - Bloomberg Си Цзиньпин и Владими Путин (Фото: lowyinstitute.org)
Автор: Константин Широкун

Политические эксперты предполагают, что Китай намерен противиться попыткам России втянуть его в войну против Украины, но одновременно с этим не будет давить на Россию с призывом прекращения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Также эксперты сходятся во мнении, что долгосрочная война России против Украины сулит китайской экономике убытками. Правда, неизвестно, какой объем потерь готов терпеть Китай. Подписание заявления о стратегическом партнерстве с Россией 4 февраля 2022 года стало для Китая обузой. Теперь он не может полностью отказаться от поддержки РФ.

При этом Китай не готов вести открытое противостояние с Западом, так как 52% внешней торговли приходится на США, Европу и Японию, в то время как с Россией торговый оборот Китая составляет всего 4% от общего мирового объема. Потому китайское руководство решило пытаться минимизировать поддержку Путина, но не вмешиваться, чтобы дополнительно не дестабилизировать экономическую ситуацию для своей страны.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 27-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины