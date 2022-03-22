Китай выбрал позицию невмешательства в войну России против Украины, - Bloomberg

Политические эксперты предполагают, что Китай намерен противиться попыткам России втянуть его в войну против Украины, но одновременно с этим не будет давить на Россию с призывом прекращения войны.

Также эксперты сходятся во мнении, что долгосрочная война России против Украины сулит китайской экономике убытками. Правда, неизвестно, какой объем потерь готов терпеть Китай. Подписание заявления о стратегическом партнерстве с Россией 4 февраля 2022 года стало для Китая обузой. Теперь он не может полностью отказаться от поддержки РФ.

При этом Китай не готов вести открытое противостояние с Западом, так как 52% внешней торговли приходится на США, Европу и Японию, в то время как с Россией торговый оборот Китая составляет всего 4% от общего мирового объема. Потому китайское руководство решило пытаться минимизировать поддержку Путина, но не вмешиваться, чтобы дополнительно не дестабилизировать экономическую ситуацию для своей страны.