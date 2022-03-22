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Китай вибрав позицію невтручання у війну Росії проти України, - Bloomberg

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Вівторок 22 березня 2022 04:22
Китай вибрав позицію невтручання у війну Росії проти України, - Bloomberg Сі Цзіньпін і Владімі Путін (Фото: lowyinstitute.org)
Автор: Константин Широкун

Політичні експерти припускають, що Китай має намір опиратися спробам Росії втягнути його у війну проти України, але одночасно з цим не буде тиснути на Росію із закликом припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Також експерти сходяться на думці, що довгострокова війна Росії проти України обіцяє китайській економіці збитками. Правда, невідомо, який обсяг втрат готовий терпіти Китай. Підписання заяви про стратегічне партнерство з Росією 4 лютого 2022 року стало для Китаю тягарем. Тепер він не може повністю відмовитися від підтримки РФ.

При цьому Китай не готовий вести відкрите протистояння із Заходом, оскільки 52% зовнішньої торгівлі припадає на США, Європу і Японію, в той час, як з Росією торговий оборот Китаю становить всього 4% від загального світового обсягу. Тому китайське керівництво вирішило намагатися мінімізувати підтримку Путіна, але не втручатися, щоб додатково не дестабілізувати економічну ситуацію для своєї країни.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 27-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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