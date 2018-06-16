Китай впроваджує мита у відповідь на 659 товарів із США

З 6 липня 2018 року почне діяти мито на 545 найменувань

Китай ухвалив рішення запровадити 25-відсоткове ввізне мито на 659 найменувань товарів, що імпортуються з США на суму близько 50 мільярдів доларів. Про це заявили у Міністерстві фінансів КНР, передає Xinhua.

Наголошується, що таке рішення Китаю пов'язане із запровадженням мит на китайські товари Сполученими Штатами.

У міністерстві КНР повідомили, що з 6 липня 2018 року почне діяти мито на 545 найменувань на суму близько 34 мільярди доларів, включаючи сільськогосподарську продукцію, транспортні засоби та водні продукти.

Дата запровадження мита на інші товари буде оголошена пізніше.

Нагадаємо, 15 червня президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про запровадження 25-відсоткових мит на китайські товари на суму 50 млрд доларів.

У США також заявили, що можуть запровадити додаткові збори, якщо Пекін піде на заходи у відповідь.