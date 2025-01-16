Китай ввів нові санкції проти оборонних компаній США: список

Китай вдруге за останні дні запровадив санкції проти оборонних компаній Сполучених Штатів Америки (США). Обмеження введенні нібито "з метою захисту національного суверенітету, безпеки та інтересів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство торгівлі Китаю.
14 січня Китай ввів санкційні обмеження проти:
Сьогодні ж санкції були введені проти:
Зазначається, що вищезгадані компанії нібито були залучені до продажу озброєння Тайваню.
Відповідно до санкцій:
Відносини між обидвома країнами характеризуються як співпрацею, так і конкуренцією. Економічно обидві країни мають взаємозалежність: Китай є одним із найбільших торгових партнерів США, а американські компанії значною мірою залежать від китайського ринку та виробничих потужностей.
Водночас США звинувачують Китай у нечесній торгівлі, порушенні інтелектуальної власності й не тільки. Зокрема країни мають розбіжності в питаннях Тайваню, Південнокитайського моря та прав людини.
Нещодавно Китай вже вводив санкції проти військових компаній США та їх керівників.
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