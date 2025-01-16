Китай ввів нові санкції проти оборонних компаній США: список

14 січня Китай ввів санкційні обмеження проти:

Inter-Coastal Electronics;

System Studies & Simulation;

IronMountain Solutions;

Applied Technologies Group;

Axient, Anduril Industries;

Maritime Tactical Systems.

Сьогодні ж санкції були введені проти:

Pacific Rim Defense;

AEVEX Aerospace;

LKD Aerospace;

Summit Technologies.

Зазначається, що вищезгадані компанії нібито були залучені до продажу озброєння Тайваню.

Відповідно до санкцій:

компаніям заборонили займатись імпортно-експортною діяльністю, пов'язаною з Китаєм й здійснювати нові інвестиції в країну;

керівництву компаній заборонений в'їзд до Китаю;

анульовано перебування чи проживання вищого керівництва компаній у Китаї.

Відносини між Китаєм та США

Відносини між обидвома країнами характеризуються як співпрацею, так і конкуренцією. Економічно обидві країни мають взаємозалежність: Китай є одним із найбільших торгових партнерів США, а американські компанії значною мірою залежать від китайського ринку та виробничих потужностей.

Водночас США звинувачують Китай у нечесній торгівлі, порушенні інтелектуальної власності й не тільки. Зокрема країни мають розбіжності в питаннях Тайваню, Південнокитайського моря та прав людини.

Нещодавно Китай вже вводив санкції проти військових компаній США та їх керівників.