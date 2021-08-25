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Китай ввел в учебные программы предмет "Мысли Си Цзиньпина"

Автор: РБК-Украина

Китай ввел школьные и университетские программы новый предмет - "Мысли Си Цзиньпина". Согласно новой учебной программе, уроки идеологии лидера Китая будут проводиться от начальной школы до университета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отметим, Си Цзиньпин является главой Коммунистической партии Китая и председателем КНР с 2013 года. В 2016 году ему официально присвоили титул "основного" лидера.

Предполагается, что новый предмет будет направлен на воспитание любви к стране, Коммунистической партии Китая и социализму в начальной школе.

"В средних школах основное внимание будет уделяться сочетанию опыта восприятия и изучения знаний, чтобы помочь учащимся сформировать базовые политические суждения и мнения. В колледже будет больше внимания уделяться развитию теоретического мышления", - пишет государственное издание Global Times.

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КитайСи Цзиньпинь