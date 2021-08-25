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Китай запровадив у навчальні програми предмет "Думки Сі Цзіньпіна"

Автор: РБК-Україна

Китай запровадив шкільні та університетські програми новий предмет - "Думки Сі Цзіньпіна". Згідно з новою навчальною програмою, уроки ідеології лідера Китаю будуть проводитися від початкової школи до університету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначимо, Сі Цзіньпін є головою Комуністичної партії Китаю і головою КНР з 2013 року. У 2016 році йому офіційно присвоїли титул "основного" лідера.

Передбачається, що новий предмет буде спрямований на виховання любові до країни, Комуністичної партії Китаю і соціалізму в початковій школі.

"У середніх школах основна увага буде приділятися поєднанню досвіду сприйняття і вивчення знань, щоб допомогти учням сформувати базові політичні судження і думки. У коледжі буде більше уваги приділятися розвитку теоретичного мислення", - пише державне видання Global Times.

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КитайСи Цзиньпинь