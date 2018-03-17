Китай введет более жесткие нормы в борьбе со смогом

Китай намерен установить более жесткие целевые показатели для улучшения качества воздуха в стране по новому трехлетнему плану, чтобы таким образом бороться со смогом. Об этом в субботу, 17 марта 2018 года, сообщает Reuters.

По словам министра окружающей среды КНР Ли Ганьцзе, новые нормы концентрации вредных частиц, известных как PM 2.5, будут ниже, чем в нынешнем пятилетнем плане, который завершается в 2020 году.

При этом Ли отказался предоставлять подробную информацию о новых нормах, поскольку они до сих пор находятся на стадии разработки.

Как сообщается, до конца 2017 года Китай уже сократил концентрации PM 2,5 приблизительно на 15,8%, что приближается к цели - снижение средних уровней для городов на 18% к 2020 году.

"Таким образом мы установим более низкую норму для нового трехлетнего плана", - рассчитывает китайский министр.

Предполагается, что правительство КНР также создаст общенациональную инспекционную систему в 2018 году, которая будет отвечать за регулярные проверки загрязняющих предприятий и фабрик.

Как известно, Китай страдает от загрязнения воздуха, воды и почвы, в том числе густого смога, который часто покрывает крупные города страны.

Напомним, ранее сообщалось, что на севере и в центре Китая густой смог 2 января 2017 года помешал работе автомобильного и авиационного транспорта. В частности, из-за плохой видимости были перекрыты участки минимум 30 автомагистралей.