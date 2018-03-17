Китай запровадить жорсткіші норми в боротьбі зі смогом

Китай має намір встановити жорсткіші цільові показники для покращення якості повітря в країні за новим трирічним планом, аби в такий спосіб боротися зі смогом. Про це в суботу, 17 березня 2018 року, повідомляє Reuters.

За словами міністра навколишнього середовища КНР Лі Ганьцзе, нові норми для концентрації шкідливих часточок, відомих як PM 2.5, будуть нижчими, ніж у нинішньому п’ятирічному плані, що завершується в 2020 році.

При цьому Лі відмовився надавати детальнішу інформацію про нові норми, оскільки вони досі знаходяться на стадії розробки.

Як повідомляється, до кінця 2017 року Китай уже скоротив концентрацію PM 2,5 приблизно на 15,8%, що наближається до мети - зниження середніх рівнів для міст на 18% до 2020 року.

"Таким чином ми встановимо нижчу норму для нового трирічного плану", - розраховує китайський міністр.

Передбачається, що уряд КНР також створить загальнонаціональну інспекційну систему в 2018 році, яка відповідатиме за регулярні перевірки забруднюючих підприємств і фабрик.

Як відомо, Китай потерпає від забруднення повітря, води та ґрунту, в тому числі густого смогу, який часто покриває великі міста країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півночі та в центрі Китаю густий смог 2 січня 2017 року зашкодив роботі автомобільного та авіаційного транспорту. Зокрема через погану видимість перекрито ділянки щонайменше 30 автомагістралей.