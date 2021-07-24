Китай возглавил медальный зачет Олимпиады. Украина на 19-м месте

По итогам первого полноценного дня Олимпиады-2020 медальный зачет возглавил Китай. Украинская сборная делит 19-е место сразу с несколькими странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпийских игр.
В активе китайской команды три "золота" в фехтовании, тяжелой атлетике и стрельбе. Еще одна "бронза" в пулевой стрельбе из пистолета на 10 метров.
Второе место делят Италия и Япония, у которых по одному "золоту" - в тхэквондо и дзюдо соответственно. В первой десятке Южная Корея, Эквадор, Венгрия, Иран, Косово, Таиланд, Российская олимпийская команда и Сербия.
Украина с одной бронзовой медалью делит 19-е место сразу с девятью другими странами.
Напомним, ранее сообщалось, что украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала "бронзу", победив израильтянку Ширу Ришон. До этого в полуфинале она уступила японке Фуне Тонаки.