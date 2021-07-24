UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Китай возглавил медальный зачет Олимпиады. Украина на 19-м месте

Автор: РБК-Украина

По итогам первого полноценного дня Олимпиады-2020 медальный зачет возглавил Китай. Украинская сборная делит 19-е место сразу с несколькими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпийских игр.

В активе китайской команды три "золота" в фехтовании, тяжелой атлетике и стрельбе. Еще одна "бронза" в пулевой стрельбе из пистолета на 10 метров.

Второе место делят Италия и Япония, у которых по одному "золоту" - в тхэквондо и дзюдо соответственно. В первой десятке Южная Корея, Эквадор, Венгрия, Иран, Косово, Таиланд, Российская олимпийская команда и Сербия.

Украина с одной бронзовой медалью делит 19-е место сразу с девятью другими странами.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала "бронзу", победив израильтянку Ширу Ришон. До этого в полуфинале она уступила японке Фуне Тонаки.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайТокиоОлимпиада 2020