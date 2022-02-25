Китай воздержался от признания вторжения России в Украину

"Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран", - неоднократно отвечал он журналистам, строго придерживаясь заявлений, сделанных Китаем в предыдущие дни.

Ван также подтвердил, что Китай "понимает законную озабоченность России по вопросам безопасности", и повторил призывы к сторонам "проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации ситуации".

Китай также ответил на завуалированную атаку президента США Джо Байдена в четверг, что любая страна, которая поддержит Россию, будет "запятнана ассоциацией".

"Действительно дискредитированные страны - это те, которые бессмысленно вмешиваются во внутренние дела других стран и ведут войны за границей во имя демократии и прав человека", - сказал Ван, когда его спросили о комментариях президента Байдена.

Ван также заявил, что Китай продолжит "нормальное торговое сотрудничество" с Россией "в духе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", и осудил западные санкции как "никогда не являющиеся фундаментальным и эффективным способом решения проблем".