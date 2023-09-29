Китай вкладає "безпрецедентні ресурси" у дезінформацію та цензуру, - ЗМІ

Уряд Китаю інвестує "безпрецедентні ресурси" у різні тактики дезінформації, стеження та цензури. А також переслідує інакодумців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США .

Це спроба сформувати міжнародні наративи на свою користь серед іноземної аудиторії по всьому світу.

"Китай стає впевненішим у своїй силі і вони вважають, що можуть просувати свої інтереси за допомогою маніпулювання інформацією" - написано у звіті Держдепу.

У звіті зазначено, що деякі використовувані методи Пекіна - помилкові чи упереджені твердження, які пригнічують критику їхньої політики та політичного керівництва. На них Китай щороку витрачає мільярди доларів.

Приклади китайської пропаганди

Згідно з звітом, китайські державні ЗМІ підтримували та посилювали прокремлівську чи антинатівську пропаганду після вторгнення Росії до України. Наприклад, заяви Москви про наявність на території України секретних об'єктів із виробництва біологічної зброї, що фінансуються Сполученими Штатами.

"У свою чергу, Росія просуває пропаганду КНР, пов'язану з Тайванем та іншими інтересами КНР", - йдеться у звіті.

Під час візиту колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні минулого року, Пекін "сильно посилив" свої власні повідомлення про військові та економічні заходи, вжиті ним на знак протесту. Але приховав заяви, які критикують реакцію китайського уряду.

У звіті також йдеться про те, що китайський уряд використовував тактику залякування, щоб перешкоджати інакодумству. Китайська влада працювала з приватними компаніями в країні, щоб "виявити та локалізувати критиків за кордоном". У звіті не названі компанії.

У ньому також говориться, що успіхи Пекіна були більш обмеженими у демократичних країнах. Пекін зіштовхнувся із серйозними невдачами, часто через протидію з боку місцевих ЗМІ та громадянського суспільства.

Раніше ми писали, що Євросоюз до 2030 року стане залежним від Китаю в галузі літій-іонових акумуляторів, якщо не вживе рішучих заходів в цьому напрямку.