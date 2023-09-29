Китай вкладывает "беспрецедентные ресурсы" в дезинформацию и цензуру, - СМИ
Правительство Китая инвестирует "беспрецедентные ресурсы" в разные тактики дезинформации, слежки и цензуры. А также преследует инакомыслящих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.
Это попытка сформировать международные нарративы в свою пользу среди иностранной аудитории по всему миру.
"Китай становится более уверенным в своей силе и они считают, что могут продвигать свои интересы посредством манипулирования информацией" - написано в отчете Госдепа.
В отчете отмечено, что некоторые используемые методы Пекина - ошибочные или пристрастные утверждения, подавляющие критику их политики и политического руководства. На них Китай ежегодно тратит миллиарды долларов.
Примеры китайской пропаганды
Согласно отчету, китайские государственные СМИ поддерживали и усиливали прокремлевскую или антинатовскую пропаганду после вторжения России в Украину. К примеру, заявления Москвы о наличии на территории Украины секретных объектов по производству биологического оружия, финансируемых Соединенными Штатами.
"В свою очередь Россия продвигает пропаганду КНР, связанную с Тайванем и другими интересами КНР", - говорится в отчете.
Во время визита бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года, Пекин "сильно усилил" свои собственные сообщения о военных и экономических мерах, предпринятых им в знак протеста. Но скрыл заявления, критикующие реакцию китайского правительства.
В отчете также говорится, что китайское правительство использовало тактику запугивания, чтобы препятствовать инакомыслию. Китайские власти работали с частными компаниями в стране, чтобы "обнаружить и локализовать критиков за границей". В отчете не названы компании.
В нем также говорится, что успехи Пекина были более ограничены в демократических странах. Пекин столкнулся с серьезными неудачами, часто из-за противодействия со стороны местных СМИ и гражданского общества.
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