ua en ru
Пн, 16 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Китай випробував безпілотний-вантажівку на 5 тонн: як виглядає

11:13 16.11.2026 Пн
3 хв
aimg Лев Шевченко
Китай випробував безпілотний-вантажівку на 5 тонн: як виглядає Фото: китайський вантажний безпілотник ("Сіньхуа")
Додати як бажане джерело в Google

Китайська компанія "Байцзін Ханьсянь" провела технічну верифікацію безпілотного вантажного літака W5000 з вантажопідйомністю 5 тонн. Тонно-кілометр перевезення на ньому дешевший щонайменше на 60%, ніж на вантажних літаках з екіпажем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

14 листопада безпілотний вантажний літак W5000 успішно здійснив технічний випробувальний політ на аеродромі загальної авіації в Отог-Цяньці у Внутрішній Монголії. Літак розробила й виготовила компанія "Байцзін Ханьсянь".

Для зльоту літак перебував у конфігурації з відхиленими на 8 градусів закрилками та випущеним шасі, двигуни працювали на повній тязі. Після розбігу приблизно 600 метрів він відірвався від землі. Далі W5000 набирав висоту зі швидкістю близько 220 км/год за приладом і швидкістю підйому приблизно 5 м/с та піднявся на 1000 метрів над рівнем аеродрому.

Китай випробував безпілотний-вантажівку на 5 тонн: як виглядаєКитай випробував безпілотний-вантажівку на 5 тонн: як виглядаєКитай випробував безпілотний-вантажівку на 5 тонн: як виглядає

Фото: китайський вантажний безпілотник ("Сіньхуа")

Політ тривав близько 30 хвилин. За цей час літак виконав набір висоти, горизонтальний політ, розвороти, зниження та заходження на посадку. Він пройшов за маршрутом чотири розвороти з креном близько 20 градусів і швидкістю 220 км/год.

Перед посадкою літак знизився до 500 метрів над рівнем аеродрому та заходив на посадку по глісаді під кутом близько 3 градусів. Під час випробування перевіряли стійкість керування літаком, а також узгоджену роботу силової установки, системи керування польотом, авіоніки та наземних засобів контролю й керування.

За даними розробників, W5000 належить до великих безпілотників для регіональної логістики. Він має корисне навантаження 5 тонн, корисний об'єм вантажного відсіку понад 65 кубометрів і максимальну дальність до 2600 км. Літак сумісний з низкою стандартних авіаційних контейнерів і палет. Його планують застосовувати для міжрегіональних вантажоперевезень, холодового ланцюга та доставки аварійних вантажів.

Літак працює в режимі "автономне керування + наземний моніторинг". Його можна експлуатувати на аеродромах цивільної та загальної авіації.

Засновник, голова ради директорів і генеральний директор компанії Ху Чжендун заявив, що вартість тонно-кілометра на W5000 щонайменше на 60% нижча, ніж на традиційних вантажних літаках цього класу з екіпажем. За його словами, економія виникає через відсутність витрат на льотний екіпаж і обладнання пасажирської кабіни. Це зменшує вагу літака та витрату пального.

За словами Ху Чжендуна, літак має китайський турбогвинтовий двигун, а в конструкції планера багато вітчизняних вуглецевих композитів. Це дозволяє зменшити власну вагу й збільшити частку вантажу в злітній масі. За його словами, власну розробку конструкції, систему керування польотом та авіоніку, силову установку та композитний планер компанія повністю контролює в межах Китаю.

"Байцзін Ханьсянь" відкрила виробничу базу в Чанчжоу в травні 2023 року. Перший літак W5000 "Лунчен-1" зійшов зі складальної лінії в Чанчжоу 18 жовтня 2024 року.

Наразі компанія має попередні замовлення на 835 літаків. Комерційну експлуатацію W5000 планують розпочати наприкінці 2027 року. Роботи з удосконалення моделі та отримання льотної сертифікації тривають.

У жовтні уряд України запустив експериментальний проєкт із доставки медичних вантажів дронами: першим учасником став Інститут серця МОЗ, що вже має три спеціалізовані безпілотники. Вони можуть долати до 700 км і перевозити ліки, зразки крові та донорські органи. Також у жовтні Сили оборони провели першу у світі медичну евакуацію важким дроном: піхотинця 30-ї ОМБр вдалося врятувати із заблокованої ворогом позиції.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Китай Miltech Дрони
Новини
Україна завдала удару по Кримському мосту
Україна завдала удару по Кримському мосту
Аналітика
Дефіцит кадрів в ОПК зростає: інтерв'ю з виконавчою директоркою Технологічних Сил України
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Дефіцит кадрів в ОПК зростає: інтерв'ю з виконавчою директоркою Технологічних Сил України