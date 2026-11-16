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Китай испытал беспилотный-грузовик на 5 тонн: как выглядит

11:13 16.11.2026 Пн
3 мин
aimg Лев Шевченко
Китай испытал беспилотный-грузовик на 5 тонн: как выглядит Фото: китайский грузовой беспилотник ("Синьхуа")
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Китайская компания "Байцзин Ханьсянь" провела техническую верификацию беспилотного грузового самолета W5000 с грузоподъемностью 5 тонн. Тонно-километр перевозки на нем дешевле по меньшей мере на 60%, чем на грузовых самолетах с экипажем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

14 ноября беспилотный грузовой самолет W5000 успешно совершил технический испытательный полет на аэродроме общей авиации в Отог-Тяньке во Внутренней Монголии. Самолет разработала и изготовила компания "Байцзин Ханьсянь".

Для взлета самолет находился в конфигурации с отклоненными на 8 градусов закрылками и выпущенным шасси, двигатели работали на полной тяге. После разбега около 600 метров он оторвался от земли. Далее W5000 набирал высоту со скоростью около 220 км/ч по прибору и скорости подъема примерно 5 м/с и поднялся на 1000 метров над уровнем аэродрома.

Китай испытал беспилотный-грузовик на 5 тонн: как выглядитКитай испытал беспилотный-грузовик на 5 тонн: как выглядитКитай испытал беспилотный-грузовик на 5 тонн: как выглядит

Фото: китайский грузовой беспилотник ("Синьхуа")

Полет длился около 30 минут. За это время самолет выполнил набор высоты, горизонтальный полет, развороты, понижение и заход на посадку. Он прошел по маршруту четыре разворота с креном около 20 градусов и скоростью 220 км/ч.

Перед посадкой самолет снизился до 500 метров над уровнем аэродрома и заходил на посадку по глисаду под углом около 3 градусов. В ходе испытания проверяли устойчивость управления самолетом, а также согласованную работу силовой установки, системы управления полетом, авионики и наземных средств контроля и управления.

По данным разработчиков, W5000 относится к большим беспилотникам для региональной логистики. Он имеет полезную нагрузку в 5 тонн, полезный объем грузового отсека свыше 65 кубометров и максимальную дальность до 2600 км. Самолет совместим с рядом стандартных авиационных контейнеров и паллет. Его планируется применять для межрегиональных грузоперевозок, холодовой цепи и доставки аварийных грузов.

Самолет работает в режиме "автономное управление + наземный мониторинг". Его можно эксплуатировать на аэродромах гражданской и общей авиации.

Учредитель, председатель совета директоров и генеральный директор компании Ху Чжэндун заявил, что стоимость тонно-километра на W5000, по меньшей мере, на 60% ниже, чем на традиционных грузовых самолетах этого класса с экипажем. По его словам, экономия возникает из-за отсутствия расходов на летный экипаж и оборудование пассажирской кабины. Это уменьшает вес самолета и расход топлива.

По словам Ху Чжэндуна, самолет имеет китайский турбовинтовой двигатель, а в конструкции планера много отечественных углеродных композитов. Это позволяет уменьшить свой вес и увеличить долю груза в взлетной массе. По его словам, собственную разработку конструкции, систему управления полетом и авионику, силовую установку и композитный планер компания полностью контролирует внутри Китая.

"Байцзин Ханьсянь" открыла производственную базу в Чанчжоу в мае 2023 года. Первый самолет W5000 "Лунчэн-1" сошел со сборочной линии в Чанчжоу 18 октября 2024 года.

В настоящее время компания имеет предварительные заказы на 835 самолетов. Коммерческую эксплуатацию W5000 планируется начать в конце 2027 года. Работы по усовершенствованию модели и получению летной сертификации продолжаются.

В октябре правительство Украины запустило экспериментальный проект по доставке медицинских грузов дронами: первым участником стал Институт сердца Минздрава, который уже имеет три специализированных беспилотника. Они могут преодолевать до 700 км и перевозить лекарства, образцы крови и органы донор. Также в октябре Силы обороны провели первую в мире медицинскую эвакуацию тяжелым дроном: пехотинца 30-й ОМБр удалось спасти из заблокированной врагом позиции.

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