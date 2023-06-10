Китай використовує секретну базу на Кубі, щоб шпигувати за США, - Politico

Китай використовує секретну базу на Кубі, щоб збирати розвідувальні дані про Сполучені Штати Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За даними видання, офіційний представник адміністрації Байдена розповів, що китайська база на Кубі була створена раніше, а шпигунська діяльність КНР викликає постійне занепокоєння, тому США вживають заходів для вирішення цієї проблеми.
"Насправді КНР провела модернізацію своїх засобів збору розвідданих на Кубі в 2019 році. Це добре задокументовано в розвідданих", - зазначив чиновник.
Він додав, що Байден доручив адміністрації вирішити цю проблему.
Видання The Wall Street Journal повідомляло, що Китай уклав таємну угоду з Кубою щодо розміщення електронного засобу підслуховування на острові приблизно в 100 милях від Флориди.
Речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що в Міноборони США нічого не знають стосовно планів Китаю про розміщення таємної бази на Кубі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.