Китай відреагував на звинувачення від Нідерландів у кібератаці

В китайському дипломатичному відомстві запевнили, що Пекін ніколи не дозволить будь-яким китайським юридичним чи фізичним особам здійснювати незаконну діяльність, таку як кібератаки, або використовувати об'єкти країни для подібних акцій.

"Китай виступає проти будь-яких зловмисних спекуляцій і безпідставних звинувачень і виступає за спільні зусилля для захисту кібербезпеки шляхом діалогу та співпраці" - йдеться у заяві речника посольства.

За словами дипломата, уряд Китаю "завжди рішуче протидіяв усім формам кібератак і розправлявся з ними відповідно до закону".

Таким чином посольство країни відреагувало на оприлюднений напередодні Нідерландами звіт розвідувальних служб про те, що китайські державні кібершпигуни отримали доступ до голландської військової мережі торік.

Що передувало

Раніше, 6 лютого, відповідний звіт представила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. Зауважимо, що це став першим випадком, коли Нідерланди публічно приписують Китаю кібершпигунство.

Спецслужби назвали це частиною тенденції китайського політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників.

Китайські кібератаки

Нагадаємо, нещодавно ФБР стверджувало, що США вдалося припинити хакерську діяльність китайської державної групи, яка атакувала ключові об'єкти державної інфраструктури, такі як електромережі та трубопроводи.

У грудні 2023 року пов'язані з РФ і Китаєм хакери зламали найнебезпечніший ядерний об'єкт Великої Британії. А у липні минулого року китайські хакери зламали електронну пошту посла США в Пекіні.

Також слід додати, що за даними західних ЗМІ, уряд США в останні місяці розпочав операцію з боротьби з поширеною китайською хакерською операцією, яка скомпрометувала тисячі пристроїв, підключених до інтернету. Представників американської розвідки особливо занепокоїла хакерська група Volt Typhoon.