Китай відреагував на розмову Трампа та Путіна щодо України

Китай підтримує діалог як шлях до вирішення миру в Україні. Речнця МЗС Мао Нін заявила, що Пекін вітає зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на People's Daily.
Китай прокоментував телефонну розмову між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 18 березня. У ході бесіди лідери обговорили нормалізацію російсько-американських відносин та ситуацію в Україні.
Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Китай прийняв до відома відповідні повідомлення.
За її словами, Китай з самого початку підтримував вирішення кризи шляхом діалогу та переговорів. Мао Нін підкреслила, що Пекін вітає будь-які зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню, оскільки це є необхідним кроком до миру.
Китайська сторона рада бачити всі зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню, вважаючи, що це необхідний крок до миру.
Нагдаємо, що Китай висловив готовність долучитися до післявоєнного відновлення України. Речник Китайського агентства міжнародного розвитку та співпраці Лі Мін наголосив, що допомога буде відповідно до побажань сторін.
Крім того, Китай має на меті створити умови для врегулювання "української кризи" шляхом пошуку прийнятних домовленостей для обох сторін конфлікту. Країна буде підтримувати всі зусилля, направлені на мирне врегулювання.
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