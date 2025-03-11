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Китай відреагував на переговори України та США у Джидді

Вівторок 11 березня 2025 15:55
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Китай відреагував на переговори України та США у Джидді Фото: речниця МЗС КНР Мао Нін (mfa.gov.cn)
Автор: Наталія Кава

Китай підтримує всі зусилля щодо мирного врегулювання війни в Україні. Пекін сподівається на справедливе та тривале рішення, яке влаштує всі сторони.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання "української кризи" (так у КНР називають російську війну проти України - ред.) та сподівається, що всі залучені сторони зможуть досягти справедливого, тривалого і прийнятного рішення", - сказала Мао.

За її словами, Китай і надалі виступатиме за політичне вирішення російсько-українського конфлікту.

"Китай готовий продовжувати співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "кризи", - зазначила вона.

Варто зауважити, що відносини між США та Китаєм характеризуються складною динамікою. Ці країни час від часу співпрацюють, однак між ними все одно триває конкуренція за лідерство.

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, сьогодні у Саудівській Аравії проходять перемовини між українською та американською делегаціями. За словами президента США Дональда Трампа, він очікує позитивних результатів від переговорів в Саудівській Аравії.

У складі делегації США будуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Як проходить зустріч України та США у Джидді - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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