Китай отреагировал на переговоры Украины и США в Джидде

Китай поддерживает все усилия по мирному урегулированию войны в Украине. Пекин надеется на справедливое и длительное решение, которое устроит все стороны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила об этом на брифинге заявила спикер МИД КНР Мао Нин.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование "украинского кризиса" (так в КНР называют российскую войну против Украины - ред.) и надеется, что все вовлеченные стороны смогут достичь справедливого, длительного и приемлемого решения", - сказала Мао.

По ее словам, Китай и в дальнейшем будет выступать за политическое решение российско-украинского конфликта.

"Китай готов продолжать сотрудничество с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса", - отметила она.

Стоит заметить, что отношения между США и Китаем характеризуются сложной динамикой. Эти страны время от времени сотрудничают, однако между ними все равно продолжается конкуренция за лидерство.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, сегодня в Саудовской Аравии проходят переговоры между украинской и американской делегациями. По словам президента США Дональда Трампа, он ожидает положительных результатов от переговоров в Саудовской Аравии.

В составе делегации США будут госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Как проходит встреча Украины и США в Джидде - читайте в материале РБК-Украина.

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