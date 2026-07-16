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Китай відправляє роботів "в люди", щоб навчити їх поводитися

06:19 16.07.2026 Чт
2 хв
Роботи вже виконують нескладні операції поміє людей
aimg Юлія Маловічко
Фото: гуманоїдний робот (з відкритих джерел)

Китайські компанії почали масово виводити гуманоїдних роботів із лабораторій у реальні умови, щоб навчити їх взаємодіяти з людьми та виконувати повсякденні завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Безпілотні машини вже працюють на заводах, складах і в логістичних центрах, збираючи дані для подальшого розвитку штучного інтелекту.

За даними агентства, Китай нарощує використання гуманоїдних роботів у промисловості, прагнучи прискорити їхнє навчання не в симуляціях, а в реальному середовищі.

Інженери вважають, що саме взаємодія з людьми та фізичним світом дозволить машинам швидше опанувати навички, необхідні для повсякденної роботи.

Роботи вже виконують нескладні операції на підприємствах, складах, у логістичних центрах і на виробництві акумуляторів. Під час роботи вони збирають величезні масиви даних про рухи, предмети та взаємодію з навколишнім середовищем.

Ця інформація використовується для навчання моделей штучного інтелекту, щоб у майбутньому роботи могли самостійно виконувати дедалі складніші завдання.

Bloomberg зазначає, що такий підхід нагадує метод навчання великих мовних моделей, які вдосконалюються завдяки обробці величезних обсягів інформації. У випадку гуманоїдів дані збираються не з текстів, а з реального фізичного світу.

Розвиток галузі підтримує і влада Китаю, яка розглядає робототехніку як один із ключових напрямків технологічного розвитку країни.

Пекін прагне посилити свої позиції у світовій конкуренції за лідерство у сфері штучного інтелекту та автоматизації виробництва.

Водночас експерти зазначають, що попри швидкий прогрес, сучасні гуманоїдні роботи поки що суттєво поступаються людині у спритності, адаптивності та здатності працювати в непередбачуваних умовах.

Як повідомлялось, вчені активно працюють над впровадженням ШІ в андроїди для інтеграції у соціум, йдетьсся і про роботів також.

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