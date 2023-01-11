Китай відмовляється від російського вугілля на користь австралійського

Китай знімає неофіційну заборону на імпорт вугілля з Австралії - ним планують замінити менш якісну сировину з Росії, Індонезії та Монголії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Видання пише, що після послаблень обмежень, пов’язаних з коронавірусом, у Китаї почала зростати потреба у забезпеченні енергопостачання. Тому країна вирішила знову звернутись до Австралії, у якої раніше купили понад 30 млн тонн коксівного вугілля і майже 50 млн тонн енергетичного вугілля.
Цьому передувала зустріч китайських та австралійських лідерів на саміті G-20, після чього у грудні 2022 року міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг вперше за чотири роки здійснила візит до Пекіна.
Зараз закупати австралійське вугілля будуть три комунальні підприємства та один великий виробник, але інші компанії теж очікують отримання дозволу на імпорт.
Зазначається, що на час заборони на імпорт австралійського вугілля, китайські компанії звертались за сировиною до Індонезії, Монголії та Росії, але жодна з запропонованих марок не могла зрівнятись по якості з вугІллям з Австралії.
Нагадаємо, що після 3 років жорсткого карантину в зв'язку з епідемією COVID-19, Китай повністю зняв всі обмеження, відкривши свої кордони для мандрівників.
Але до цього Всесвітня організація охорони здоров'я звинуватила уряд Китаю у недооцінці серйозності нового спалаху COVID у країні.
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