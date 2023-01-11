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Китай отказывается от российского угля в пользу австралийского

Фото: Китай возобновляет импорт угля из Австралии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Китай снимает неофициальный запрет на импорт угля из Австралии - им планируют заменить менее качественное сырье из России, Индонезии и Монголии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Издание пишет, что после ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, в Китае стала расти потребность в обеспечении энергоснабжения. Поэтому страна решила снова обратиться к Австралии, у которой ранее купили более 30 млн тонн коксующегося угля и почти 50 млн тонн энергетического угля.

Этому предшествовала встреча китайских и австралийских лидеров на саммите G-20, после чего в декабре 2022 года министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг впервые за четыре года совершила визит в Пекин.

Сейчас закупать австралийский уголь будут три коммунальных предприятия и один крупный производитель, но другие компании тоже ожидают получения разрешения на импорт.

Отмечается, что на время запрета на импорт австралийского угля китайские компании обращались за сырьем в Индонезию, Монголию и Россию, но ни одна из предложенных марок не могла сравниться по качеству с углем из Австралии.

Напомним, что после 3 лет жесткого карантина в связи с эпидемией COVID-19 Китай полностью снял все ограничения, открыв свои границы для путешественников.

Но до этого Всемирная организация здравоохранения обвинила правительство Китая в недооценке серьезности новой вспышки COVID в стране.

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