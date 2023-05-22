Китай відмовився купувати у Росії зерно, - Bloomberg

Як зазначає видання, Китай закуповує багато пшениці, при цьому загальний обсяг імпорту зріс більш ніж на 60% порівняно з минулим роком і становив близько 6 млн тонн за перші чотири місяці року. З них на Росію довелося зовсім небагато - 30 тисяч тонн.

Хоча минулого року Пекін заявив, що дозволить імпорт зі всіх куточків Росії, торгівлі заважає безліч проблем, включаючи фітосанітарні правила та транспортні проблеми.

Пшениця є винятком із торгівлі між Китаєм та Росією. Закупівлі Пекіном електроенергії та алюмінію різко зросли, оскільки санкції скоротили поставки на Захід.

За словами міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, майбутнє постачання пшениці та м'яса, ймовірно, буде включено до порядку денного, коли російські урядовці та керівники візьмуть участь у бізнес-форумі в Китаї цього тижня.