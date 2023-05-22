Китай отказался покупать у России зерно, - Bloomberg

Как отмечает издание, Китай закупает много пшеницы, при этом общий объем импорта вырос более чем на 60% по сравнению с прошлым годом и составил около 6 млн тонн за первые четыре месяца года. Из них на Россию пришлось совсем немного - 30 тысяч тонн.

Хотя в прошлом году Пекин заявил, что разрешит импорт из всех уголков России, торговле мешает множество проблем, включая фитосанитарные правила и транспортные проблемы.

Пшеница является исключением из торговли между Китаем и Россией. Закупки Пекином электроэнергии и алюминия резко выросли, поскольку санкции сократили поставки на Запад.

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, будущее поставок пшеницы и мяса, вероятно, будет включено в повестку дня, когда российские правительственные чиновники и руководители примут участие в бизнес-форуме в Китае на этой неделе.