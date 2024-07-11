Китай відкинув звинувачення у комюніке НАТО у підтримці війни Росії проти України

У підсумковому комюніке країни НАТО зажадали від Китаю "припинити будь-яку матеріальну і політичну підтримку військових дій Росії", виступивши з найрішучішим засудженням Пекіна за всю історію альянсу.

У спільній заяві на щорічному саміті у Вашингтоні НАТО йдеться, що "масштабна підтримка Пекіном російської оборонної промислової бази... посилює загрозу, яку Росія становить для своїх сусідів і для євроатлантичної безпеки".

Пекін заявив, що надіслав у НАТО протест у зв'язку зі звинуваченнями, які він назвав "провокаційними, такими, що містять явну неправду і наклеп".

Представництво Китаю при ЄС заявило, що Пекін прагне політичного врегулювання війни в Україні та ніколи не надавав летальну зброю жодній зі сторін у конфлікті, додавши, що "нормальні торговельні потоки" з Росією не повинні бути порушені або піддаватися примусу.

Водночас Пекін попередив альянс триматися подалі від Азії, яка, за його словами, є "місцем для мирного розвитку, а не ареною для геополітичного суперництва".

"НАТО продовжує грати на взаємозв'язку між безпекою Європи і безпекою в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні... Ми закликаємо його залишатися в рамках своєї ролі регіональної оборонної організації в Північній Атлантиці. НАТО не повинно стати порушником миру і стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні або інструментом, використовуваним деякими великими державами для збереження гегемонії", - ідеться в китайській заяві.