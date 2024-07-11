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Китай відкинув звинувачення у комюніке НАТО у підтримці війни Росії проти України

Четвер 11 липня 2024 11:43
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Китай відкинув звинувачення у комюніке НАТО у підтримці війни Росії проти України Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Китай обрушився з критикою на НАТО у зв'язку із заявою Північноатлантичного альянсу про те, що Китай став вирішальним фактором, що сприяє війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

У підсумковому комюніке країни НАТО зажадали від Китаю "припинити будь-яку матеріальну і політичну підтримку військових дій Росії", виступивши з найрішучішим засудженням Пекіна за всю історію альянсу.

У спільній заяві на щорічному саміті у Вашингтоні НАТО йдеться, що "масштабна підтримка Пекіном російської оборонної промислової бази... посилює загрозу, яку Росія становить для своїх сусідів і для євроатлантичної безпеки".

Пекін заявив, що надіслав у НАТО протест у зв'язку зі звинуваченнями, які він назвав "провокаційними, такими, що містять явну неправду і наклеп".

Представництво Китаю при ЄС заявило, що Пекін прагне політичного врегулювання війни в Україні та ніколи не надавав летальну зброю жодній зі сторін у конфлікті, додавши, що "нормальні торговельні потоки" з Росією не повинні бути порушені або піддаватися примусу.

Водночас Пекін попередив альянс триматися подалі від Азії, яка, за його словами, є "місцем для мирного розвитку, а не ареною для геополітичного суперництва".

"НАТО продовжує грати на взаємозв'язку між безпекою Європи і безпекою в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні... Ми закликаємо його залишатися в рамках своєї ролі регіональної оборонної організації в Північній Атлантиці. НАТО не повинно стати порушником миру і стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні або інструментом, використовуваним деякими великими державами для збереження гегемонії", - ідеться в китайській заяві.

Саміт НАТО

З 9 по 11 липня у столиці США, Вашингтоні, проходив ювілейний саміт НАТО, присвячений 75-річчю створення Північноатлантичного альянсу. Головною темою зустрічі стало обговорення ролі НАТО в умовах російсько-українського конфлікту та питання майбутнього членства України в Альянсі.

У декларації саміту НАТО говорилося, що Китай став вирішальним чинником, що сприятиме війні Росії проти України. У зв'язку з цим Альянс закликав Китай припинити будь-яку матеріальну та політичну підтримку військових зусиль РФ.

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НАТО Китай Війна Росії проти України
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