Китай відігнав японське рибальське судно з оспорюваних островів

Берегова охорона Китаю відігнала японське рибальське судно, яке знаходилося в акваторії поблизу спірних острівців у Східнокитайському морі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Йдеться про острови, які КНР називає Дяоюйдао, а Японія - Сенкаку.
Китайська сторона, яка зафіксувала японське судно біля них, здійснила "необхідні заходи контролю" і відігнала його з "територіальних вод" навколо островів, йдеться у повідомленні державних ЗМІ.
"Ми закликаємо японську сторону негайно припинити всі незаконні дії у водах та забезпечити недопущення повторення подібних інцидентів", - заявив офіційний представник морської поліції Китаю Гань Юй.
Острови Дяоюйдао / Сенкаку у Східно-Китайському морі є предметом давніх суперечок між країнами. Вони є каменем спотикання у двосторонніх відносинах Китаю та Японії вже десятки років.
Спірні острови Сенкаку (Дяоюйдао) (фото: скрін google.com/maps)
З кінця 1960-х років Японія встановила над спірними островами Сенкаку в Східно-Китайському морі свою зону ППО, тому не визнає перекриває її китайську зону. Навпаки, прес-секретар Міноборони КНР заявив: "Японії слід самій скасувати свою зону ППО, яка діє вже 44 роки. Тоді і ми скасуємо свою і переглянемо нашу позицію".
Проблема спірних територій в східнокитайському морі назріває з 1992 року - й Пекін і Токіо претендують на безлюдні острови Сенкаку (китайська назва - Дяоюйдао), які зараз контролюються Японією.
У 1945 році, після того, як Японія програла війну, острови Сенкаку разом з Окінавою опинилися під юрисдикцією США, але на початку 1970-х рр. були повернуті Японії. 20 років потому Китай оголосив цю територію "споконвічно китайською".
Конфлікт знову розгорівся 23 листопада 2013 р., коли Китай оголосив навколо спірних островів свою зону ППО.
Нагадаємо, що на початку червня китайський корабель ледь не зіткнувся з есмінцем США в Тайванській протоці.
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