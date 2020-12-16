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Китай вернул на Землю зонд с образцами лунного грунта

Пекин, Среда 16 декабря 2020 21:52
Китай вернул на Землю зонд с образцами лунного грунта
Фото: Луна (flickr.com/corkysandpiper)
Автор: Дмитрий Левицкий

Китай заявил о возвращении на Землю космического зонда Chang'e-5. Зонд доставил на Землю образцы лунного грунта.

Об этом сообщает китайское агентство Xinhuanet.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) рассказало, что космический зонд приземлился около 2:00 утра по пекинскому времени в северном автономном районе Внутренняя Монголия.

Таким образом, как пишет Xinhuanet, трехэтапная китайская программа изучения Луны, начатая в 2004 году, была успешно завершена.

Напомним, запуск китайского космического зонда Chang'e-5 на Луну состоялся 24 ноября. В рамках космической миссии планировалось собрать образцы поверхности Луны, после чего доставить их на Землю.

Как писало РБК-Украина, об успешной посадке космического зонда Chang'e-5 на Луну Китай заявил 1 декабря. После посадки робототехника начала собирать лунный грунт.

Добавим, в материале РБК-Украина "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина" вы можете прочитать о планах США по освоению космоса.

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