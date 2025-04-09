Китай узяв паузу після 104%-вих тарифів Трампа: чи буде відповідь

"США продовжують зловживати митами, щоб чинити тиск на Китай. Китай рішуче виступає проти цього і ніколи не допустить такого роду знущань", - заявив він на черговій прес-конференції.

За його словами, якщо США справді хочуть розв'язати проблему шляхом діалогу і переговорів, їм слід зайняти позицію рівності, поваги і взаємної вигоди.

Мита президента Дональда Трампа на товари з Китаю в розмірі 104% набули чинності 9 квітня. Тарифи зросли ще на 50% після того, як Пекін відмовився зняти відповідні мита на американські товари до дедлайну, встановленого Трампом.

Відповідь Пекіна

Як зазначає агентство Bloomberg, Китай поки що не оголосив про будь-які дії у відповідь. Це контрастує з лютим і березнем, коли Китай відповів лише через кілька хвилин після початку попередніх раундів тарифів США.

Досі Китай і США були втягнуті в цикл тарифів "око за око" незабаром після повернення Трампа в Білий дім у січні. Президент США ще не говорив зі своїм китайським колегою, президентом Сі Цзіньпіном, через понад два місяці після його інавгурації.

Пекін все ще може дати відповідь пізніше. Головні лідери Китаю планують зустрітися сьогодні, щоб обговорити заходи підтримки внутрішнього споживання і ринків капіталу після введення мит Трампа.

Китай чекав більше доби, перш ніж вжити заходів у відповідь на оголошення Трампа про тарифи минулого тижня, при цьому китайська заява була зроблена у святковий день, одразу після 18:00 за місцевим часом у п'ятницю.