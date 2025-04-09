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Китай узяв паузу після 104%-вих тарифів Трампа: чи буде відповідь

Китай, Середа 09 квітня 2025 10:56
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Китай узяв паузу після 104%-вих тарифів Трампа: чи буде відповідь Фото: Лінь Цзянь (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Китай пообіцяв вжити рішучих та ефективних заходів для захисту своїх прав та інтересів після того, як президент США Дональд Трамп запровадив мита в розмірі 104% на китайський імпорт.

Про це заявив представник МЗС Китаю Лінь Цзянь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"США продовжують зловживати митами, щоб чинити тиск на Китай. Китай рішуче виступає проти цього і ніколи не допустить такого роду знущань", - заявив він на черговій прес-конференції.

За його словами, якщо США справді хочуть розв'язати проблему шляхом діалогу і переговорів, їм слід зайняти позицію рівності, поваги і взаємної вигоди.

Мита президента Дональда Трампа на товари з Китаю в розмірі 104% набули чинності 9 квітня. Тарифи зросли ще на 50% після того, як Пекін відмовився зняти відповідні мита на американські товари до дедлайну, встановленого Трампом.

Відповідь Пекіна

Як зазначає агентство Bloomberg, Китай поки що не оголосив про будь-які дії у відповідь. Це контрастує з лютим і березнем, коли Китай відповів лише через кілька хвилин після початку попередніх раундів тарифів США.

Досі Китай і США були втягнуті в цикл тарифів "око за око" незабаром після повернення Трампа в Білий дім у січні. Президент США ще не говорив зі своїм китайським колегою, президентом Сі Цзіньпіном, через понад два місяці після його інавгурації.

Пекін все ще може дати відповідь пізніше. Головні лідери Китаю планують зустрітися сьогодні, щоб обговорити заходи підтримки внутрішнього споживання і ринків капіталу після введення мит Трампа.

Китай чекав більше доби, перш ніж вжити заходів у відповідь на оголошення Трампа про тарифи минулого тижня, при цьому китайська заява була зроблена у святковий день, одразу після 18:00 за місцевим часом у п'ятницю.

Раніше Китай пообіцяв "боротися до кінця" в тарифній війні з Трампом, назвавши мита США шантажем.

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