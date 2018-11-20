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Китай посилив заборону на імпорт твердих відходів

Новини » Економіка    20.11.2018 - 08:55
Китай посилив заборону на імпорт твердих відходів
Ілюстративне фото (twitter.com/BaylissMetals)

До кінця 2019 року Китай планує відмовитись від імпорту усіх твердих металів

Влада Китаю з 31 грудня 2018 вводить посилену заборону на імпорт 32 типів твердих відходів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Рішення було прийняте Міністерством екології та навколишнього середовища, Міністерством торгівлі та Національною комісією по розвитку й реформам. Вони повідомили, що заборона стосується 32 типів твердих відходів, серед яких обладнання, кораблі, автозапчастини, лом з нержавіючої сталі, титана та дерева.

Повідомляється, що за 10 місяців 2018 року імпорт відходів у Китаї значно знизився через активізацію уряду по забороні імпорту. Влада планує поетапно зупинити весь імпорт цих ресурсів до кінця 2019 року з урахуванням громадян до озеленіння Китаю. Виключенням стануть тільки ті ресурси, які неможливо замінити.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Китаї пообіцяли збільшити обсяг імпорту на тлі торгового спору з США. За словами лідера Китаю Сі Цзіньпіна, він очікує, що в наступні 15 років Китай імпортує товари вартістю 30 трильйонів доларів і послуги вартістю 10 трильйонів доларів.

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