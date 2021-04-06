Китай устроил учения авианосной группы возле Тайваня

Китайская авианосная группа проводит учения возле Тайваня. Военно-морские силы Китая заявили, что теперь такие мероприятия станут регулярными.

Авианосная группа Китая, которая возглавляется первым авианосцем страны Liaoning, устроила учения в водах недалеко от Тайваня. В военно-морских силах Китая утверждают, что это самые "обычные" учения и теперь они будут проводиться регулярно.

"Цель учений состоит в том, чтоб повысить способность защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития", - говорится в сообщении военно-морских сил Китая.

Там также уточнили, что теперь "подобные учения будут проводиться на регулярной основе и в будущем".