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Китай устроил учения авианосной группы возле Тайваня

Новина українською → Китай, Вторник 06 апреля 2021 05:49
Китай устроил учения авианосной группы возле Тайваня Фото: китайский авианосец Liaoning (Reuters)
Автор: Наталья Скороход

Китайская авианосная группа проводит учения возле Тайваня. Военно-морские силы Китая заявили, что теперь такие мероприятия станут регулярными.

Об этом сообщает Reuters.

Авианосная группа Китая, которая возглавляется первым авианосцем страны Liaoning, устроила учения в водах недалеко от Тайваня. В военно-морских силах Китая утверждают, что это самые "обычные" учения и теперь они будут проводиться регулярно.

"Цель учений состоит в том, чтоб повысить способность защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития", - говорится в сообщении военно-морских сил Китая.

Там также уточнили, что теперь "подобные учения будут проводиться на регулярной основе и в будущем".

В то же время в министерстве обороны Тайваня пожаловались на усиление китайской военной активности вблизи острова в последние месяцы. Там говорят, что Китай активизирует усилия по утверждению своего суверенитета над этим демократически управляемым островом.

Напомним, в Тайване в результате крушения поезда погибли более 50 человек. Поезд сошел с рельсов и врезался в тоннель.

Ранее сообщалось, что Китай призвал ВОЗ изучить вероятность утечки COVID-19 в США из военной лаборатории.

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