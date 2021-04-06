Китай влаштував навчання авіаносної групи біля Тайваню

Китайська авіаносна група проводить навчання біля Тайваню. Військово-морські сили Китаю заявили, що тепер такі заходи стануть регулярними.

Авіаносна група Китаю, яка очолюється першим авіаносцем країни Liaoning, влаштувала навчання у водах недалеко від Тайваню. У військово-морських силах Китаю стверджують, що це "звичайні" навчання і тепер вони проводитимуться регулярно.

"Мета навчань полягає в тому, щоб підвищити здатність захищати національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", - йдеться в повідомленні військово-морських сил Китаю.

Там також уточнили, що тепер "схожі навчання будуть проводитися на регулярній основі в майбутньому".