Китай влаштував навчання авіаносної групи біля Тайваню
Китайська авіаносна група проводить навчання біля Тайваню. Військово-морські сили Китаю заявили, що тепер такі заходи стануть регулярними.
Про це повідомляє Reuters.
Авіаносна група Китаю, яка очолюється першим авіаносцем країни Liaoning, влаштувала навчання у водах недалеко від Тайваню. У військово-морських силах Китаю стверджують, що це "звичайні" навчання і тепер вони проводитимуться регулярно.
"Мета навчань полягає в тому, щоб підвищити здатність захищати національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", - йдеться в повідомленні військово-морських сил Китаю.
Там також уточнили, що тепер "схожі навчання будуть проводитися на регулярній основі в майбутньому".
Одночасно у міністерстві оборони Тайваню поскаржилися на посилення китайської військової активності поблизу острова в останні місяці. Там кажуть, що Китай активізує зусилля з утвердження свого суверенітету над цим демократично керованим островом.
Нагадаємо, в Тайвані в результаті аварії поїзда загинули більше 50 чоловік. Поїзд зійшов з рейок і врізався в тунель.
Раніше повідомлялося, що Китай закликав ВООЗ вивчити ймовірність витоку COVID-19 у США з військової лабораторії.