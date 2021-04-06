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Китай влаштував навчання авіаносної групи біля Тайваню

Новость на русском → Китай, Вівторок 06 квітня 2021 05:49
Китай влаштував навчання авіаносної групи біля Тайваню Фото: китайський авіаносець Liaoning (Reuters)
Автор: Наталья Скороход

Китайська авіаносна група проводить навчання біля Тайваню. Військово-морські сили Китаю заявили, що тепер такі заходи стануть регулярними.

Про це повідомляє Reuters.

Авіаносна група Китаю, яка очолюється першим авіаносцем країни Liaoning, влаштувала навчання у водах недалеко від Тайваню. У військово-морських силах Китаю стверджують, що це "звичайні" навчання і тепер вони проводитимуться регулярно.

"Мета навчань полягає в тому, щоб підвищити здатність захищати національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", - йдеться в повідомленні військово-морських сил Китаю.

Там також уточнили, що тепер "схожі навчання будуть проводитися на регулярній основі в майбутньому".

Одночасно у міністерстві оборони Тайваню поскаржилися на посилення китайської військової активності поблизу острова в останні місяці. Там кажуть, що Китай активізує зусилля з утвердження свого суверенітету над цим демократично керованим островом.

Нагадаємо, в Тайвані в результаті аварії поїзда загинули більше 50 чоловік. Поїзд зійшов з рейок і врізався в тунель.

Раніше повідомлялося, що Китай закликав ВООЗ вивчити ймовірність витоку COVID-19 у США з військової лабораторії.

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