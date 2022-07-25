Китай усилил угрозы США из-за возможного визита спикера палаты представителей в Тайвань

По информации издания, предупреждения стали значительно более строгими, чем те, которые Китай делал в прошлом, когда был недоволен политикой США по отношению к Тайваню.

В Reuters отмечают, что такие угрозы в сторону США могут даже предпологать военный ответ.

"Мы серьезно подготовлены. Если американская сторона намерена идти своим путем, Китай примет решительные меры, чтобы решительно ответить и противодействовать. Соединенные Штаты должны нести ответственность за любые серьезные последствия", - прокомментировал слухи об угрозах замглавы МИД Китая Чжао Лицзянь.